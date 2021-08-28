Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой правительства Армении Николом Пашиняном обстановку на армяно-азербайджанской границе и нагорно-карабахский конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин и Пашинян провели переговоры по телефону. Отмечается, что стороны условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра. Глава государства выразил надежду на продолжение развития отношений двух стран.