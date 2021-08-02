Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Президент России Владимир Путин поздравил армянского политика Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра телеграммой. Глава государства выразил надежду на продолжение развития отношений двух стран.

«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений», - говорится в сообщении президента.

Путин отметил, что назначение Пашиняна на должность премьер-министра Армении также может упрочить мир, безопасность и стабильность на Южном Кавказе.

Российский лидер подчеркнул, что в РФ готовы продолжать конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам. Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.