Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог перечислила пять худших занятий на голодный желудок

Виктория Ивашечкина
08:15 27.08.2021
В частности, врач не советовала пить на пустой желудок алкогольные напитки.
Диетолог перечислила пять худших занятий на голодный желудок
© Фото: DanaTentis, Pixabay
Читайте нас на:

Индийский диетолог Пуджа Махиджа назвала пять худших занятий на голодный желудок.

Первой вредной привычкой врач назвала употребление чая и кофе сразу после пробуждения. Дело в том, что кофеин утром может оказать негативное влияние на организм.

«Подумайте дважды, прежде чем пить чай или кофе, проснувшись с утра. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке», - объяснила Махиджа, передает NDTV.

Кроме того, врач не советовала пить на голодный желудок алкогольные напитки. Специалист подчеркнула, что спиртное без пищи очень быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение.

По словам врача, не следует также жевать на голодный желудок жевательную резинку, так как она провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке желудка.

Диетолог посоветовала не ходить за продуктами до еды. Исследование американских ученых показало, что люди, идущие за покупками голодными, не только покупают больше продуктов, но и склонны выбирать более калорийную пищу.

Врач также посоветовала не вступать в споры на пустой желудок, так как у голодного человека понижен уровень сахара в крови, и он более подвержен эмоциям, чем разуму, подчеркнула Махиджа.

Ранее диетолог, терапевт Анна Белоусова назвала продукты, которые нельзя есть натощак.

Речь идет о кофе, соках цитрусовых, газированных напитках и острых приправах. Выпитый до еды кофеин подавляет аппетит.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:47 В стране и мире
Видео
«Бессилие натовской армады»: политолог назвал предпосылки взрывов в Кабуле
07:23 В стране и мире
СМИ: более тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле
07:02 В стране и мире
Четверо военных погибли при ликвидации последствий взрывов в Казахстане
06:30 ОПК
Видео
Мощь в белых тонах: что показали на экспозиции «Арктика» на форуме «Армия-2021»
04:16 Армия
Видео
Российские миротворцы обеспечивают безопасность возведения водохранилища в Карабахе
Популярное
Видео
Динамический показ военной техники. День 3
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 2. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 2. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
На Братской ГЭС в Приангарье впервые с 1995 года произвели холостой сброс воды
Видео
Танковый биатлон. День 4. Индивидуальные гонки
Видео
«Стоит хруст листьев»: жители Новороссийска показали кадры нашествия гусениц
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.