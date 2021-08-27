Диетолог перечислила пять худших занятий на голодный желудок

Индийский диетолог Пуджа Махиджа назвала пять худших занятий на голодный желудок.

Первой вредной привычкой врач назвала употребление чая и кофе сразу после пробуждения. Дело в том, что кофеин утром может оказать негативное влияние на организм.

«Подумайте дважды, прежде чем пить чай или кофе, проснувшись с утра. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке», - объяснила Махиджа, передает NDTV.

Кроме того, врач не советовала пить на голодный желудок алкогольные напитки. Специалист подчеркнула, что спиртное без пищи очень быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение.

По словам врача, не следует также жевать на голодный желудок жевательную резинку, так как она провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке желудка.

Диетолог посоветовала не ходить за продуктами до еды. Исследование американских ученых показало, что люди, идущие за покупками голодными, не только покупают больше продуктов, но и склонны выбирать более калорийную пищу.

Врач также посоветовала не вступать в споры на пустой желудок, так как у голодного человека понижен уровень сахара в крови, и он более подвержен эмоциям, чем разуму, подчеркнула Махиджа.

Ранее диетолог, терапевт Анна Белоусова назвала продукты, которые нельзя есть натощак.

Речь идет о кофе, соках цитрусовых, газированных напитках и острых приправах. Выпитый до еды кофеин подавляет аппетит.