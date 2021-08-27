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Врач перечислил основные ошибки родителей школьников

Виктория Ивашечкина
07:40 27.08.2021
В частности, по мнению специалиста, взрослые не всегда формируют у детей четкий режим дня.
Врач перечислил основные ошибки родителей школьников
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов перечислил главные ошибки родителей школьников.

По его словам, часто взрослые не формируют у детей четкий режим дня, берут отпуск в дни учебы, нарушая образовательный процесс, отказываются от горячего питания в школе.

«Среди основных ошибок родителей школьников я бы выделил отсутствие режима у ребенка, особенно это касается времени утреннего пробуждения», - отметил Османов, передает РИА Новости.

По мнению врача, важно сформировать безусловный авторитет учителя, выполнение его требований в полном объеме. Также Османов не рекомендовал брать с собой игрушки.

По мнению врача, еще одной распространенной ошибкой родителей является уход в отпуск во время учебы ребенка, что нарушает его образовательный процесс.

Частыми ошибками также являются неудобная одежда, обувь, портфель, письменные принадлежности ученика и отсутствие правильно обустроенного рабочего места дома. Османов рекомендовал родителям учеников не отказываться от горячего питания в школе.

Кроме того, важно не игнорировать рекомендации специалистов, например, офтальмолога касательно зрительных нагрузок или удаленности парты от доски.

Ранее Исмаил Османов дал совет по выбору рюкзака для школьника.
По мнению врача, выбирать нужно максимально легкий, но при этом вместительный портфель.

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