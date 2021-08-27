Четверо военных погибли при ликвидации последствий взрывов в Казахстане

Четыре человека погибло в ходе ликвидации последствий возгорания и взрывов на складе боеприпасов в Казахстане. Об этом сообщил глава Министерства обороны республики Нурлан Ермекбаев.

«К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли», - сказал глава оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что на складе боеприпасов в Жамбылской области продолжается пожар, однако взрывы уже прекратились. В ведомстве отметили, что речь идет об инженерных боеприпасах - артиллерийских, реактивных и стрелковых на складе не находится. Впоследствии сообщалось, что шесть пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Накануне Минобороны Казахстана сообщило о шести взрывах на складе рядом с воинской частью. В результате чрезвычайного происшествия пострадали сотрудники департамента по ЧС и военнослужащие.