СМИ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Общее число жертв серии взрывов в окрестностях аэропорта Кабул превысило 100 человек. Такие данные публикует газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на высокопоставленного афганистанского чиновника. По его словам, в результате теракта погибли не менее 90 граждан стран. Таким образом, вместе с 13 погибшими американскими военными, общее число жертв составляет не менее 103 человек.

В афганской столице и ее окрестностях в четверг, 26 августа, прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, в результате погибло не менее 90 человек, включая американских военнослужащих, еще более 150 получили ранения.

Президент США Джо Байден поручил готовить военный ответ против тех, кто виновен в совершении атак. Кроме того, Байден признал свою «фундаментальную ответственность» за происходящее в Афганистане.