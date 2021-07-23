Стихийное бедствие: в Забайкальском крае дожди привели к сильным подтоплениям

В Забайкальском крае дожди привели к сильным подтоплениям. От большой земли отрезаны несколько населенных пунктов. Единственная надежда на помощь и связь с миром - железная дорога, которая тоже разрушена.

Недавний безопасный брод на реке Куэнга превратился в бурлящий поток. Животных смывало бурным течением. Сразу несколько районов Забайкальского края пережили последствия сильного паводка. Подтоплены десятки домов, размыты дороги и разрушены переправы.

Паводок вызван сильнейшими дождями прошедшими в Забайкалье накануне. Несколько рек региона вышли из берегов.

«Вся трасса в воде, пока не знаем что смыто, что подмыто, пока не знаем. Отрезаны так же село Улей. Организовали туда подвозку хлеба через железную дорогу», - рассказал вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

Но проблемы начались и с железной дорогой. Бурные потоки повредили мост на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга - Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края. У него подмыты опоры. Движение по ветке было остановлено. Число подтопленных домов только за последние сутки увеличилось до 650.

По прежнему в Забайкальском крае остаются отрезанными от большой земли около десятка населенных пунктов. Ведутся работы по восстановлению дорог и переправ.