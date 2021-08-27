На «Госулугах» рассказали, как защититься от мошенников

Двухфакторная аутентификация в финансовых приложениях и смс, определитель номеров на телефоне и отдельная дебетовая карта для покупок онлайн помогут держать свои средства в сохранности. Советы для россиян по защите от мошенников опубликовал портал «Госуслуги» в новом разделе «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество».

Нельзя никому сообщать и записывать где-либо секретные данные карты, такие как пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логины и пароли для входа в мобильный и онлайн-банк, предупреждают эксперты портала. Кроме того, на телефоне не нужно хранить заметки и фото с данными банковских карт, а для приложений разных банков следует использовать разные пароли.

Мобильным и онлайн-банком специалисты рекомендуют пользоваться только через защищенный Wi-Fi или мобильный интернет, так как при использовании Wi-Fi важные данные могут перехватить мошенники.

«Подключите двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях, подтверждайте оплаты кодом из смс или пуш-уведомлений. Подключите смс или пуш-уведомления от банка обо всех операциях по карте», — говорится на портале.

На телефон также следует установить определитель номера, который поможет распознать некоторые звонки от мошенников. При получении подозрительного сообщения и звонка стоит перепроверить информацию — позвонить в банк или человеку, который попросил о помощи, объясняют эксперты.

При скачивании приложения банка необходимо убедиться, что оно из официального магазина — Google Play или App Store. Адреса сайтов финансовых организаций и интернет-магазинов нужно сверять с официальными доменными именами.

«Установите антивирус на мобильный телефон, ноутбук и компьютер... Все неизвестные флешки проверяйте на наличие вирусов», — добавляют специалисты.

Для онлайн-покупок на портале советуют завести отдельную дебетовую карту и держать ее с нулевым балансом. Пополнять карту нужно ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты.

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