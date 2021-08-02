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Эксперт пояснил, можно ли мыться ржавой водой

Кира Карон
07:26 02.08.2021
Эксперт рассказал, можно ли в экстренных случаях мыться ржавой водой.
Эксперт пояснил, можно ли мыться ржавой водой
© Фото: unsplash
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Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева объяснила, можно ли мыться ржавой водой, если произошла авария или начались внеплановые ремонтные работы. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам врача, если человек помылся ржавой водой, то опасности для здоровья это не несет. Вода становится «ржавой» из-за большого количества железа. Этот химический элемент, растворенный в воде, по словам эксперта, не страшен для большинства людей.

«Стоит понимать, что кожа – это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников», – объяснила Юлия Нагайцева.

Эксперт отметила, что восполнить выявленный дефицит железа в организме таким образом не получится. Для этого необходимо получиться рекомендации врача по диете и соответствующие препараты. Такая вода, по мнению Нагайцевой, не несет вреда или пользы, но может испортить внешний вид.

«Если ею мыться от случая к случаю, то особо опасаться нечего. Однако если волосы до этого были высветлены, то, безусловно, появится нежелательный оттенок. Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь – чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут», – заключила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева развеяла популярные мифы о питье воды. Так, одни из самых распространенных заблуждений касаются расчета выпитой воды в сутки. В частности, утверждение о том, что нужно выпивать каждый день два литра жидкости не соответствуют действительности, так как для каждого человека эта норма индивидуальна, объяснила Румянцева.

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