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Врач развеяла популярные мифы о питье воды

Анна Касаткина
03:55 01.08.2021
В частности, не соответствует действительности утверждение о том, что человеку нужно обязательно выпивать два литра воды в сутки.
Врач развеяла популярные мифы о питье воды
© Фото: pixabay
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Некоторые популярные мифы о питье воды не имеют ничего с научными фактами. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева.

Так, одни из самых распространенных заблуждений касаются расчета выпитой воды в сутки. В частности, утверждение о том, что нужно выпивать каждый день два литра жидкости не соответствуют действительности, так как для каждого человека эта норма индивидуальна, объяснила Румянцева. Среднестатистический мужчина с обычной физической формой, по ее словам, должен выпивать в среднем 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщина – 25-30 мл на килограмм.

Однако если человек решил похудеть, то пить действительно нужно больше — 40 мл на килограмм того веса, которого хочется добиться. Однако вовсе не потому, что вода способствует сбросу лишних килограммов.

«Дело в том, что в некоторых случаях мы можем перепутать голод и жажду и, вместо того, чтобы выпить воды, начинаем есть и набираем лишний вес. Кроме того, если мы будем утолять жажду водой вместо сладкой газировки, то тоже будем худеть», — пояснила врач в беседе с агентством «Прайм».

Неверна информация и о том, что в расчет нужно брать только чистую воду. На самом деле, следует учитывать и количество чая, кофе, соки, фрукты, бульон в супе, уверена специалист. В расчет нельзя брать только алкоголь и сладкую газировку.

Омолодить кожу за счет вывода токсинов с помощью питья воды тоже не получится, если только человек не страдает обезвоживанием, отметила Румянцева. Хорошая же новость заключается в том, что здоровые почки прекрасно справляются с токсинами сами.

Ранее ученый-биохимик рассказала о воде, которая опасна для питья.

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