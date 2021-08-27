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Стрельба и спринт: как прошел третий день конкурса АрМИ-2021 «Конный марафон»

Павел Кольцов
02:30 27.08.2021
На короткой дистанции участники без коней преодолели полосу препятствий и огневой этап.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уникальный конкурс АрМИ «Конный марафон» проходит в эти дни в республике Тыва. За звание лучших борются всадники Вооруженных сил России, Казахстана, Узбекистана и Монголии.

В среду, 25 августа, завершился двухсуточный переход по горному участку с перевозкой боеприпасов. Результаты испытаний пока не известны — в конкурсе очень сложная система подсчета баллов. Штрафные начисляются, в частности, за падение с коня и подрыв на условно минном поле.

На следующий день на короткой дистанции участники уже без коней преодолели полосу препятствий и огневой этап со стрельбой из гранатометов, автоматов и пулеметов. После их ожидал спринт на полном скаку. В коротком этапе приняли участие команды Узбекистана и Казахстана, в пятницу предстоит выступить участникам из Монголии и России.

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