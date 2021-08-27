Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Новороссийска

Роспотребнадзор запретил отдыхающим купаться на пляжах Анапы и Новороссийска. По данным экспертов, вода не соответствует гигиеническим нормам и показателям по микробиологии. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своем официальном сайте. Были отобраны около четырех тысяч проб воды с Черноморского побережья.

«Согласно результатам лабораторных исследований, в органы исполнительной власти муниципальных образований городов Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций», - говорится в заявлении на сайте организации.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ежедневно контролируют качество морской воды. Возможной причиной запрета на купание могли стать аномальные ливни, которые выпали на территории региона ранее.

В результате разгула стихии, в Анапе около двух тысяч жителей остались без света, сотни домовладений оказались подтоплены.