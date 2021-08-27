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Главный тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду

Ян Брацкий
17:08 27.08.2021
Новой командой звездного португальца, по мнению некоторых СМИ, может стать английский «Манчестер Сити».
Главный тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри подтвердил намерения главной звезды команды Криштиану Роналду покинуть Турин. Об этом известный итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил на своем сайте.

«Вчера он сказал мне, что не собирается оставаться в "Ювентусе"», - цитирует журналист слова Аллегри.

Уже известно, что португальский форвард перестал тренироваться с «бьянко-нери» и на ближайший матч с «Эмполи» команда выйдет без него.

Туринский клуб многократно терял звездных игроков. Ранее его стан покинули Зинедин Зидан, Дель Пьеро, Мишель Платини и Джанлуиджи Буффон, поэтому Аллегри не сильно расстроен решением футболиста, отметил ди Марцио.

«Роналду уходит, но жизнь продолжается. "Ювентус" остается, а это самое главное», - приводит он слова Аллегри.

Следующей командой Роналду может стать английский «Манчестер Сити». О возможном переходе Криштиану в состав «горожан» ранее писали некоторые СМИ. Нападающий выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошедшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А.

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