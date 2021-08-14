СМИ: ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты в крупных торговых сетях. Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, 13 августа состоялось совещание ФАС с представителями ритейлеров, на котором обсуждались дальнейшие шаги по корректировке торговых наценок.

В этот же день стало известно, что ведомство начало выездные проверки крупнейших торговых сетей по факту обращений граждан о росте цен.

В Кремле ранее заявляли, что правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты и эффективно амортизирует давление на рынок продовольствия целого ряда факторов, провоцирующих рост цен. В пресс-службе кабмина в свою очередь сообщили, что в стране по поручению президента будет вестись постоянный мониторинг стоимости продовольственных товаров и услуг.

Отмечается, что следить за ценами будут сразу несколько ведомств: Министерство экономического развития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.