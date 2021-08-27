Катапультировавшиеся в Пермском крае пилоты Су-24 найдены живыми

Катапультировавшихся из упавшего в Пермском крае бомбардировщика Су-24 пилотов нашли живыми, их госпитализировали, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении под наблюдением медиков. Их жизнь вне опасности.

Ранее сообщалось, что в районе Перми в лесном массиве упал Су-24. Чтобы эвакуировать пилотов, был направлен вертолет поисково-спасательной службы. Причины произошедшего устанавливаются.