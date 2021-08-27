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Под Пермью потерпел аварию бомбардировщик Су-24

Андрей Аркадьев
17:13 27.08.2021
Полет выполнялся без боекомплекта. Летчики катапультировались.
Под Пермью потерпел аварию бомбардировщик Су-24
© Фото: Минобороны России
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В районе Перми в пятницу, 27 августа, потерпел аварию бомбардировщик Су-24, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Самолет упал в лесном массиве.

«27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24», - говорится в сообщении.

Летчики катапультировались. Чтобы их эвакуировать, был направлен вертолет поисково-спасательной службы. О причинах аварии не сообщается.

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