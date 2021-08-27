Под Пермью потерпел аварию бомбардировщик Су-24
Полет выполнялся без боекомплекта. Летчики катапультировались.
© Фото: Минобороны России
В районе Перми в пятницу, 27 августа, потерпел аварию бомбардировщик Су-24, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Самолет упал в лесном массиве.
«27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24», - говорится в сообщении.
Летчики катапультировались. Чтобы их эвакуировать, был направлен вертолет поисково-спасательной службы. О причинах аварии не сообщается.