Россиян предупредили о приближающихся заморозках
Температура опустится до минусовых значений в нескольких российских регионах, и такая погода может сохраниться там до 30 августа.
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В ряд регионов РФ в последние дни лета придут заморозки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Так, 28 августа до минус 2 по Цельсию температура понизится в Свердловской, Челябинской и Костромской областях, похолодание ожидается также в Пермском крае, Карелии и Забайкальском крае.
Холодная погода установится и в Якутии: ночью столбики термометров в регионе будут опускаться до минус 2 - минус 5, возможно выпадение мокрого снега.
Метеорологи считают, что заморозки продлятся до 29-30 августа.
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