Россиян предупредили о приближающихся заморозках

В ряд регионов РФ в последние дни лета придут заморозки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Так, 28 августа до минус 2 по Цельсию температура понизится в Свердловской, Челябинской и Костромской областях, похолодание ожидается также в Пермском крае, Карелии и Забайкальском крае.

Холодная погода установится и в Якутии: ночью столбики термометров в регионе будут опускаться до минус 2 - минус 5, возможно выпадение мокрого снега.

Метеорологи считают, что заморозки продлятся до 29-30 августа.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Москве на 1 сентября.