Лавров перечислил достоинства «Северного потока-2» для Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения европейских стран о том, что «Северный поток-2» усилит их зависимость от российского газа, необоснованны. По словам министра, газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на несколько десятилетий.

«Рассматриваем строительство газопровода как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект», - сказал Лавров в интервью газете «Мадьяр Немзет».

По мнению Лаврова, после введения газопровода в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент.

«Более правильно говорить о позитивной взаимозависимости – ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае – энергоресурсы», - подчеркнул министр.

Ранее оператор магистрального газопровода «Северный поток - 2» сообщил о готовности морской части проекта. Подчеркивалось, что все работы выполнялись в строгом соответствии с необходимыми разрешениями.