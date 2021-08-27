Шойгу обсудил с Миннихановым выполнение гособоронзаказа предприятиями Татарстана

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл сегодня с рабочей поездкой в Казань. В ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым он обсудил выполнение гособоронзаказа предприятиями республики.

Ранее сообщалось, что глава российского военного ведомства прибыл в Казань проверить, как выполняется ГОЗ на авиационном заводе и вертолетном заводе.

Также обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью Казанского высшего танкового командного училища и Суворовского военного училища, воинских частей Татарстана, военных пенсионеров.

Шойгу показали модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М. Министр побывал в кабине самолета, где ему рассказали, как работает машина. Также Шойгу и Минниханов заложили в Казани памятный камень, знаменующий строительство нового военного госпиталя, который будет готов к концу 2022 года.