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Советник главы Минобороны рассказал о месте человека в мире искусственного интеллекта

Ян Брацкий
15:42 27.08.2021
По мнению Андрея Ильницкого, сегодня в работе с элементами искусственного интеллекта используется массив накопленного человечеством управленческого опыта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Социокультурный аспект выходит на передний план в работе с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорили участники круглого стола, который состоялся на этой неделе в рамках МВТФ «Армия-2021». Его итоги и проблематику ИИ со «Звездой» обсудил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. По его мнению, человек должен оставаться в центре всего, что сейчас происходит на высокотехнологическом уровне.

«Искусственный интеллект, как и любая технология двойного назначения, может использоваться во зло и во благо. В плане военного использования это такая же революция, как изобретение пороха и ядерного оружия в свое время. И то и другое послужило во зло и во благо человечеству», - сказал Ильницкий.

Несмотря на то что тематика искусственного интеллекта остается актуальной последние годы, о широком применении его возможностей речи пока не идет, добавил советник главы Минобороны. Разговоры лишь об обобщении накопленного человечеством управленческого опыта и экспериментов с передачей этого массива знаний.

«Способен ли искусственный интеллект решать задачи, которые поставлены перед ним впервые? Само собой нет. Очень большое искушение отдать машине привилегию принятия решений. Через некоторое время начнем перезакладываться на машину - и вот уже все антиутопии стали реальностью», - считает Ильницкий.

Уже сегодня технологии позволяют буквально «штамповать» людей с заданными характеристиками, но это путь в никуда, уверен советник министра обороны.   

«Сейчас используются технологии улучшения свойств человека. Мы внедряем чип - и улучшаем свойства памяти, добавляем выносливости, скорости мышления, вариативности принимаемых решений. Но где тогда проходит граница между человеком и биороботом? Это колоссальные вызовы. Теория суперсолдата и суперспортсмена», - заявил Андрей Ильницкий.

Он напомнил об одном из выступлений президента Владимира Путина. В своей речи глава государства обратил внимание на то, что мир подошел к опасной границе перераспределения власти. В ближайшем будущем она может сосредоточиться в руках IT-корпораций. Это способно привести к тому, что человечество получит имитирующих управление специалистов и элиту, которая будет реально вершить судьбы стран и континентов.

«Человек не будет обладать способностью мыслить. К нему пришьют электронный справочник, и он будет получать рекомендации на все вопросы. Мы получим служебных людей, живущих в мире ограниченных потребностей, работающих за еду и с очень ограниченным горизонтом принимаемых решений», - считает собеседник «Звезды».

Подобная ментальная «война» за умы уже идет, напомнил он. Причем с использованием элементов искусственного интеллекта. В фокусе - молодые люди, которым сегодня навязываются разрушительные модели поведения, мнимые идеалы и мировоззрение. Ильницкий предложил сосредоточиться на обороне и безопасности, семье и рождаемости, образовании и культуре. Тогда высокоточные машины никогда не смогут заменить думающего и отвечающего за свои поступки человека.

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