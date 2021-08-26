«Стоит хруст листьев»: жители Новороссийска показали кадры нашествия гусениц

Жители Новороссийска публикуют в Сети видео нашествия гусениц. Насекомые атакуют кустарники и стволы деревьев, вследствие чего многие растения гибнут. Наиболее неблагоприятно ситуация складывается на улицах Сирадзе, Грибоедова и на Октябрьской площади, передает «Комсомольская правда».

«В Октябрьском парке стоит хруст от листьев, и эта мерзость падает на голову... Они уже и горькими каштанами не брезгуют. По нашей улице сожрали все плодовые и не только», - жалуются пользователи в Instagram.

Как заявил эколог Вениамин Голубитченко, бороться с вредителями следовало раньше, когда гусеницы еще находились в коконах. В данный момент любая обработка растений уже будет не так эффективна.

«Сейчас они перешли в более взрослую стадию и расползлись из своего кокона. Пособирать их поштучно не получится. Можно, конечно, опрыснуть деревья и кустарники биопрепаратами, безопасными для людей и животных. Но это не очень эффективный способ борьбы с вредителями», - сказал специалист.

Ранее заведующий кафедрой зоологии АБиБ ЮФУ Алексей Тихонов рассказал, что теплая влажная погода на юге России привела к распространению мелких гусениц, клещей, тли и других насекомых, поэтому увеличилось и число поедающих их хищников, которыми являются божьи коровки.