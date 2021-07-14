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Биолог объяснил нашествие божьих коровок на юге России

Светлана Иванова
17:12 14.07.2021
Теплая влажная погода привела к распространению мелких гусениц, клещей, тли и других насекомых, поэтому увеличилось и число поедающих их хищников, которыми являются божьи коровки, рассказал ученый.
Биолог объяснил нашествие божьих коровок на юге России
© Фото: pixabay
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Нашествие божьих коровок, которые заполонили курорты Краснодарского края, связано с пиком кривой численности «хищник-жертвы». Об этом рассказал заведующий кафедрой зоологии АБиБ ЮФУ Алексей Тихонов. Он уточнил, что из-за увеличения количества жертв растет и число уничтожающих их хищников, пишет «Российская газета».

Для божьих коровок пищей являются мелкие гусеницы и клещи, которые сильно распространились из-за теплой влажной погоды. По словам биолога, в прибрежных ареалах созданы идеальные условия для роста численности божьих коровок, или кокцинеллиидов.

Ученый уточнил, что массовое нашествие насекомых носит временный характер. При этом убивать божьих коровок не стоит, потому что они помогают справиться с расплодившимися вредителями.

Укусы кокцинеллиидов не представляют опасности для человека: они лишь слегка щиплют кожу, не причиняя повреждения. Переносчиками каких-либо заболеваний эти насекомые также не являются, резюмировал специалист.

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