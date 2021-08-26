СМИ: российские вузы столкнулись с нехваткой студентов и объявили новый набор

Некоторые российские вузы, в том числе ведущие, объявили дополнительный набор. Как сообщает «Коммерсантъ», учебные учреждения не набрали нужное число первокурсников. Речь идет в том числе и о бюджетных местах. Так, о допзачислении сообщили МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. Некоторые из них сообщили о вакантных бюджетных местах, которые образовываются, когда поступивший абитуриент по какой-то причине отзывает свои документы. В результате попасть на освободившееся место могут те, кто не прошел по баллам в период основного конкурса.

О дополнительном наборе абитуриентов на платные места объявило сразу несколько факультетов МГУ.

«Если вы не успели подать документы в основном потоке, не выбрали нужную форму обучения или направление подготовки, получили двойку и хотите пересдать экзамен, у вас есть шанс попробовать еще раз», - говорится в сообщении, размещенном на сайте журфака.

Для таких абитуриентов планируют объявить даты дополнительных вступительных испытаний. Издание отмечает, что аналогичные публикации появились также на факультете психологии, философии, юридическом и географическом.

В 2021 году при поступлении в российские вузы была отменена «вторая волна», хотя раньше абитуриентов зачисляли в несколько этапов: сначала - льготников и победителей олимпиад, затем - «высокобалльников» по ЕГЭ, а позже - и абитуриентов с более низкими баллами.

По словам экспертов, из-за отмены «второй волны» и возможности абитуриентов подавать документы на большое число направлений, стало практически невозможно оценить шанс поступления.