Ректор МГУ заявил, что все студенты будут учиться очно

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что в новом учебном году планируется проводить обучение в очном формате. При этом руководитель призвал всех студентов пройти вакцинацию от коронавируса.

«На мой взгляд, начало учебного года, занятий надо, по возможности, начать в очном формате, это решение и нашего ученого совета. Все практические занятия, безусловно, мы будем начинать в обычном формате», - заявил Садовничий.

При этом потоковые лекции, на которых присутствует несколько сотен человек, будет проводиться дистанционно из-за невозможности соблюдения социальной дистанции.

В феврале большинство российских вузов вернулись к классическому режиму работы. Минобрнауки разрешило проводить очные лекции и семинары. Тем не менее, некоторые высшие учебные заведения предпочли оставить своих студентов на удаленке.