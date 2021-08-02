Врач сообщил, что вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома

Вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от постковидного синдрома в случае, если человек все же заразился. Об этом говорят предварительные научные данные и отсутствие в реабилитационных центрах привитых, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Анализ ситуации показывает, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет, то есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома», - рассказал Тимаков РИА Новости.

Ранее Тимаков рассказал, что человеку, переболевшему COVID-19, нужно немедленно обратиться в больницу при обнаружении одного опасного симптома - пятен перед глазами, которые могут образоваться в результате тромбозов сосудов сетчатки.

При этом, по словам Тимакова, при появлении подобного симптома зрение не падает, но все же необходимо срочно обратиться к окулисту.