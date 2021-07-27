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Россиян предупредили о неожиданных признаках постковидного синдрома

Олеся Степакова
17:34 27.07.2021
Врач порекомендовал переболевшим COVID-19 внимательно прислушиваться к своему организму.
Россиян предупредили о неожиданных признаках постковидного синдрома
© Фото: Soroush Karimi, Unsplash
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Человеку, переболевшему COVID-19, нужно немедленно обратиться в больницу при обнаружении одного опасного симптома - пятен перед глазами, которые могут образоваться в результате тромбозов сосудов сетчатки. Об этом сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

«Очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит, - появилось пятнышко и появилось», - цитирует РИА Новости интервью медика радиостанции «Вести FM».

При этом, по словам Тимакова, при появлении подобного симптома зрение не падает, но все же необходимо срочно обратиться к окулисту.

Врач также посоветовал пройти обследование у кардиолога и невропатолога, это касается и молодых пациентов. По мнению вирусолога, достаточно часто у переболевших коронавирусом учащаются головокружения и обмороки, а также появляется непереносимость жары и физических нагрузок.

Ранее переболевших коронавирусом предупредили о длительных последствиях болезни. Как рассказал РБК заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова Михаил Костинов, после болезни у пациентов возникает постковидный синдром, который длится около трех месяцев. После этого появляются дефекты иммунной системы, сохраняющиеся на протяжении нескольких лет. Также специалист отметил, что у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, иммунная система может никогда не вернуться в прежнее состояние.

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