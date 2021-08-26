В Пентагоне подтвердили гибель американских военных во время теракта в аэропорту Кабула

Во время теракта около аэропорта Кабула погибли несколько американских военнослужащих. Об этом говорится официальном заявлении Пентагона.

Вместе с тем в военном ведомстве не назвали точное число погибших.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление посла США в Афганистане, сообщил, что во время атаки на аэропорт в афганской столице погибли не менее четырех военнослужащих Соединенных Штатов.

Теракт вблизи аэропорта Кабула произошел в четверг, 26 августа. По данным СМИ, взрывное устройство в действие привел смертник. Точное число погибших и пострадавших к настоящему моменту неизвестно. Россиян, по сообщениям официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в момент инцидента в воздушной гавани не было.