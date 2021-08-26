СМИ: четверо военных США погибли во время теракта в аэропорту Кабула

Не менее четырех американских военнослужащих погибли в результате теракта вблизи аэропорта Кабула. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление посла США в Афганистане.

Еще трое военных Соединенных Штатов, по данным дипломата, получили ранения во время инцидента.

Теракт вблизи аэропорта Кабула произошел в четверг, 26 августа. По данным СМИ, взрывное устройство в действие привел смертник. Точное число погибших и пострадавших к настоящему моменту неизвестно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что россияне не находились в воздушной гавани во время взрыва.