Более 30 человек пострадали при взрыве на складе в Казахстане

Более 30 человек пострадали при взрыве у воинской части в казахском городе Тараз. Среди них сотрудники МЧС и военнослужащие, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«В городскую больницу №1 города Тараза с различными ранениями поступило 32 человека», - цитирует сообщение ТАСС.

Мощный взрыв на одном из армейских складов произошел после возгорания на объекте. Сразу после взрыва на месте вспыхнул пожар, кадрами которого очевидцы поделились в социальных сетях.

К тушению огня были привлечены гусеничные вездеходы. Для выяснения всех причин случившегося создана министерская комиссия, которая уже приступила к работе.