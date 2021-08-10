Шойгу заявил, что на «Армии-2021» впервые представят экспозицию по Арктике

На форуме «Армия-2021» впервые будет представлена экспозиция по военной деятельности России в Арктике.

«Большинство современных образцов будет представлено в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия", в рамках которого впервые будет представлена экспозиция "Арктика"», - отметил Сергей Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции в Минобороны.

Шойгу добавил, что форум позволит гостям и участникам убедиться лично в высоких боевых возможностях российского оружия. Одновременно пройдет и открытие АрМИ - Армейских международных игр. По словам министра, в них примут участие 290 команд из 44 стран.

Также Шойгу сообщил, что в Сибири и Европейской России был построен ряд объектов РВСН.