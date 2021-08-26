Замминистра обороны РФ Иванов заявил, что ревакцинация военнослужащих идет по плану

Ревакцинация военнослужащих идет по плану, в скором времени будет завершена, рассказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«С первого дня, с того момента, как началась пандемия, Минобороны абсолютно открыто публиковало и публикует до сих пор бюллетень по фактическим состояниям военнослужащих и членов их семей. Какое количество курсантов и военных заболели, что с ними происходит, какое количество вакцинированы и так далее», - сказал он.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день проведена полная вакцинация всех военнослужащих и членов их семей. Поначалу с учетом сроков поставки вакцин были привиты первоочередные категории - военнослужащие на боевом дежурстве, медики и т д. По итогам были вакцинированы все, и в Вооруженных силах был выработан коллективный иммунитет.

«На сегодняшний день уровень заболевших в процентном соотношении минимален. А сейчас в соответствии с нормативами, которые были изданы Министерством здравоохранения, через полгода независимо от наличия антител проводится плановая вакцинация. У нас есть четкие графики, мы довели вакцину до всех округов, родов и видов войск. Также ежесуточно контролируется ход ревакцинации военнослужащих, все идет по плану, уверен, в ближайшее время все будет завершено», - отметил Иванов.

Также замглавы военного ведомства рассказал, как удалось решить проблему Севастополя с водой.

Все дни форума в подмосковном парке «Патриот» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.