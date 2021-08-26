Замминистра обороны Иванов рассказал, как удалось решить проблему Севастополя с водой

В начале года в Крыму запустили водозабор, который решил проблему с водой на полуострове. Объект был построен в кратчайшие сроки и сдан раньше запланированных сроков. Какие технологии использовались при возведении комплекса гидротехнических сооружений, рассказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов ведущей «Звезды» Ирине Лосик на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Первый объект был сдан еще в декабре прошлого года, в феврале этого года завершили второй этап, который полностью обеспечил водоснабжением Севастополь. С точки зрения технологий была построена первый раз в таком масштабе и за такие короткие сроки специальная система по водоочистке. Российское изготовление, все агрегаты произведены в России. За три месяца был разработан проект, документация, заводу удалось изготовить в краткие сроки, привезти, смонтировать, запустить и гарантировать запуск воды», - отметил Иванов.

Военные строители в рекордные 115 дней построили в Крыму водозабор на реке Бельбек, который позволил решить проблему Севастополя с водой. Его запустили 18 марта, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Все дни форума в подмосковном парке «Патриот» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.