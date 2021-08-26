Замминистра обороны Иванов: Каспийская флотилия перебазирована из Астрахани в Каспийск

Каспийская флотилия целиком переведена из Астрахани, где базировалась, в Дагестан в город Каспийск, рассказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Было принято решение о перебазировании Каспийской флотилии из Астрахани непосредственно в Махачкалу и Каспийск, где у нас базируются наши воинские подразделения. Для этих целей по решению Верховного главнокомандующего было начато строительство новой Каспийской базы. Она предусматривала два пункта базирования - в Каспийске и Махачкале. Работы были разбиты на два этапа, сначала был построен первый этап и были перебазированы все вспомогательные суда, а сейчас уже все основные суда, они базируются непосредственно там», - сказал он.

Для обеспечения военнослужащих будет создана вся необходимая береговая инфраструктура. Помимо этого в самом Каспийске ведется строительство социальной инфраструктуры. Все служебное жилье пользхуется повышенным спросом, подчеркнул Иванов.

Замминистра также рассказал, как проходили работы по строительству в Крыму водозабора, который решил проблему с водой на полуострове, какие технологии использовались при возведении комплекса гидротехнических сооружений.

Все дни форума в подмосковном парке «Патриот» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.