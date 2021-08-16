Ученые назвали симптомы рака поджелудочной железы

По причине особого расположения органа, рак поджелудочной железы может развиваться в организме практически незаметно долгое время. Американские специалисты озвучили ряд симптомов, по которым можно вовремя выявить данное заболевание.

В первую очередь, у пациентов с подобной онкологией может отмечаться желтый оттенок белков глаз и кожных покровов. Такое явление объясняется накоплением в крови билирубина, который в нормальной ситуации выводится из желчного пузыря, проходя через поджелудочную железу.

Кроме того, о формировании опухоли может свидетельствовать боль в животе. При запущенных случаях ощущения концентрируются в верхней его части. Также может наблюдаться тошнота, проблемы с аппетитом, трудности с пищеварением, диарея и иные нарушения стула. Часто встречается необъяснимая потеря веса.

Преимущественно на поздней стадии рака поджелудочной может появиться асцит, характеризующийся отеком и вздутием живота из-за избытка жидкости. Еще одним характерным симптомом болезни бывает внезапно развившийся диабет, в том числе при нормальном индексе тела. Об этом сообщается на сайте ColumbiaSurgery.