«Главный Храм ВС РФ пользуется огромной популярностью»: интервью с замминистра обороны Ивановым

Музейный комплекс «Дорога памяти» и Главный храм ВС РФ на территории подмосковного парка «Патриот» пользуются огромной популярностью среди посетителей. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«За выходные порядка 30 тысяч человек посещают. Это первое место по посещаемости. Раньше был Исаакиевский собор, но это исторический центр. Здесь мы частично превзошли», - сказал он.

В Крыму к середине лета военные строители завершили масштабную реконструкцию музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок и сухим доком в бухте Балаклава в городе Севастополь. Иванов рассказал, как проходили работы.

«Это действительно одно из исторических сооружений, которое строилось еще в период холодной войны для укрытия наших подводных лодок непосредственно в скале. Максимальная высота под скалой порядка 120 метров. Это действительно серьезнейшее сооружение, которое было построено тогда военными строителями и с гордостью могу сказать, что качество работ заслуживает высокого уважения. Мы сделали первый этап реконструкции, привели объект в современный вид, использовали максимальное количество мультимедийных технологий и уже сейчас доставили настоящую подводную лодку», - сказал он.

Иванов также рассказал, как проходили работы по строительству в Крыму водозабора, который решил проблему с водой на полуострове, какие технологии использовались при возведении комплекса гидротехнических сооружений.

Все дни форума в подмосковном парке «Патриот» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.