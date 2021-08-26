Опубликованы кадры следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве школьницы в Тюмени

«Звезда» публикует видео следственного эксперимента с участием 40-летнего подозреваемого в убийстве 8-летней школьницы Насти Муравьевой в Тюмени.

Напомним, тело школьницы с признаками насильственной смерти было обнаружено 19 августа. Тюменская школьница пропала 30 июня. Также сообщалось, что тело девочки в момент обнаружения было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что житель Тюмени, которого задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве школьницы, признал свою вину.

При этом бывший сотрудник правоохранительных органов отрицает свою причастность к пропаже других детей на территории региона. Дело в том, что с 1997 года в Тюмени безвестно пропали еще восемь детей, некоторые из них были также найдены убитыми.

Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин рассказал, что характер данного убийства похож на другие схожие преступления в регионе. По его словам, Настя Муравьева была из неблагополучной семьи и напоминала предыдущую жертву местного маньяка.

При этом, как отметил эксперт, на данный момент нельзя точно утверждать, что подозреваемый, уроженец Сургута, мог быть причастен к другим преступлениям.

Как подчеркнули в МВД, в настоящее время сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.