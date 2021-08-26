На тропе выживания: российские морпехи установили новый рекорд в конкурсе «Морской десант»

Российские морпехи установили новый рекорд Армейских международных игр. Тяжелейшую тропу выживания на конкурсе «Морской десант» в Приморье наши «черные береты» прошли быстро и слаженно, как на тренировке. Их не смогли удержать ни шестиметровые стены, ни колючая проволока.

Деревянный завал участники состязания проходили на полном ускорении, следом их ждала шестиметровая стена, однако обойти ее нельзя - за подобный трюк неминуемая дисквалификация.

Бежать в полную силу не дают палящее солнце и оружие за спиной. Это второй этап конкурса «Морской десант». Всего командам надо пройти 18 препятствий за максимально короткое время. Одно из самых сложных - забор с колючей проволокой.

С первых секунд российские морпехи существенно оторвались от участников из других стран. Препятствия они прошли максимально слаженно, им удалось установить рекорд трассы - восемь минут.

В этот раз достойную конкуренцию российским морским пехотинцам составила команда Китайской Народной Республики.

«Мы считаем, что очень хорошо пробежали. Самые сложные препятствия - это забор с проволокой и высокая стена. Китай уже пятый раз участвует в АрМИ», - поделился впечатлениями командир взвода лейтенант Лу Си.

Залог победы - слаженная работа всей команды. В зачет пойдет только та, которая финиширует в полном составе.

В конкурсе «Морской десант» принимают участие шесть стран: РФ, Иран, Венесуэла, Абхазия, Южная Осетия и Китай. От каждой страны в личном зачете пробежало по три отделения, но почти все призовые места достались России.

«Пробежали все хорошо, но первое место забирает отделение РФ, второе место - отделение РФ и третье место - Китай», - сказал главный судья полковник Валерий Игнатьев.

Финал конкурса пройдет уже в пятницу. Всем командам предстоит пройти тропу выживания с полной выкладкой (бронежилет, каска и оружие), а после забега вынести условно-раненого из боя и поразить мишени из разных видов оружия.