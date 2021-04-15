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Севастополь получил более миллиона кубометров воды от нового водозабора на реке Бельбек

Алена Миронова
06:31 15.04.2021
Бельбекский водозабор обеспечивает надежное водоснабжение Севастополя. Приход воды составил более миллиона кубометров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: sev.gov.ru
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Севастополь теперь получает воду без ограничений. Все благодаря Бельбекскому водозабору. Об этом секретарю Совбеза Николаю Патрушеву доложил губернатор Михаил Развожаев - они вместе посетили уникальный объект.

Губернатор отметил, что с запуском нового водозабора город-герой получил уже более миллиона кубометров воды. При этом он позволяет экономить ресурсы Чернореченского водохранилища - его объем только с начала апреля вырос на пять миллионов кубометров.

Гидротехнический комплекс на реке Бельбек строители Минобороны возвели всего за 115 дней - подобных проектов в стране еще не было. В рекордные сроки специалисты военного ведомства проложили 10 километров труб, построили пруд-накопитель, очистные сооружения, дамбу и многое другое. Благодаря их профессионализму и оперативности проблема с водоснабжением Севастополя осталась в прошлом.

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