Севастополь получил более миллиона кубометров воды от нового водозабора на реке Бельбек
Севастополь теперь получает воду без ограничений. Все благодаря Бельбекскому водозабору. Об этом секретарю Совбеза Николаю Патрушеву доложил губернатор Михаил Развожаев - они вместе посетили уникальный объект.
Губернатор отметил, что с запуском нового водозабора город-герой получил уже более миллиона кубометров воды. При этом он позволяет экономить ресурсы Чернореченского водохранилища - его объем только с начала апреля вырос на пять миллионов кубометров.
Гидротехнический комплекс на реке Бельбек строители Минобороны возвели всего за 115 дней - подобных проектов в стране еще не было. В рекордные сроки специалисты военного ведомства проложили 10 километров труб, построили пруд-накопитель, очистные сооружения, дамбу и многое другое. Благодаря их профессионализму и оперативности проблема с водоснабжением Севастополя осталась в прошлом.