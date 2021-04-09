Стальные помощники: что может предложить Минобороны нахабинский завод по производству боевых роботов

Министерство обороны расширяет линейку военных роботов. Для российской Армии разрабатывают дистанционно управляемые тяжелые машины разминирования, а также роботы радиационной и химической разведки. Их производство уже идет на спецпредприятии в подмосковном Нахабине, куда сегодня прибыл Сергей Шойгу. Министр проверил выполнение Госооборозаказа по производству боевых робототехнчиеских систем и вышел на связь с технополисом «ЭРА» в Анапе.

Финальный этап сборки. Часть роботов еще неподвижно стоит на постаментах, а некоторые образцы уже на собственном гусеничном ходу. Специалисты проверяют, как установлено шасси, к машине предъявляются повышенные требования по проходимости.

«В этом цеху - особая модификация робота «Уран», предназначена для тушения пожаров», - рассказал слесарь-сборщик Павел Спиридонов.

Пожарная техника обычно окрашивается в красный цвет, но эта машина будет стоять на вооружении инженерных войск министерства обороны. Робот «Уран-14» предназначен для пожаротушения, он полностью автономный, с помощью вот этих камер будет передавать изображение на дистанционный пункт управления.

Такие машины уже прошли испытания. Не только на полигоне, но и в боевых условиях. Роботы «Уран» еще на опытном этапе отправлялись в Сирию. Там, как правило, у военных появляются новые требования. На предприятии тут же вносят изменения в конструкцию.

«У нас 100-процентное качество, по нашей сборке замечаний нет. Есть специальные узлы, которые сдаются военным - военная приемка. Они приходят, совместно с ОТК, мы им начинаем сдавать. Показываем все моменты, которые есть в документации», - отметил начальник цеха Андрей Шмелев.

Сегодня военная приемка прошла на самом высоком уровне. Ход выполнения Гособоронзаказа на проинспектировал Сергей Шойгу.

Роботы «Уран-6». Каждый из них за день может провести разминирования на территории, для работы на которой потребуется отряд из двадцати саперов, докладывает начальник инженерных войск Юрий Ставицкий. В ближайшее время появится еще более защищенная версия робота-сапера.

Вот так выглядит пульт управления. Как в компьютерной игре, два джойстика. Управлять можно с расстояния в километр. Продолжительность работы пульта - до шести часов. Помимо него, необходима и приемо-передающая станция, ее тоже разрабатывали с учетом опыта боевых действий в Сирии.

В ближайшее время на базе одного из научно-исследовательских центров сухопутных войск появится и первое в Вооруженных силах подразделение, которое займется разработкой тактики применения боевых роботов. Такие требования диктует время, боевые летательных и наземные беспилотники должны все брать на себя все больше задач на поле боя. На это постоянно обращает внимание министр обороны.

«Довольно серьезный прогресс, движение вперед, начались поставки. параллельно с этим идут новые работы, что-то находится в стадии испытаний, но у нас довольно большая серьезная работа впереди. Потому, что мы предполагаем расширение линейки роботов, которые, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках», - подчеркнул Шойгу.

Из подмосковного Нахабина Сергей Шойгу связался сегодня с Анапой. Там, на базе технополиса «ЭРА», проходит выставка инноваций Минобороны. Главе военного ведомства по видеосвязи доложили, как идет развитие инновационного технополиса.

«С вводом в строй центра микроэкономики «Ломоносова» и открытием центра научного производства «Кулибин» на площадке технополиса обеспечена реализация полного спектра комплексных задач», - доложил начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» Владимир Ивановский.

В режиме видеосвязи Сергей Шойгу дал старт работе производственного центра, где будут изготавливать первые серийные образцы разработок военного технополиса.

В день инноваций технополис «ЭРА» посетил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Сегодня в Анапе военнослужащие научных рот ведут разработку новейших систем вооружения. Представлены более 200 проектов, в том числе, в области искусственного интеллекта. Такие технологии внедряются в системы управления боевыми комплексами, строительство новейших беспилотных систем, которые уже очень скоро должны поступить на вооружение.