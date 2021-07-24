Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета под Хабаровском
По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека. В результате падения мужчина скончался. Пострадавшая женщина позднее умерла в больнице.
© Фото: Транспортная прокуратура по ДВ
Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае. Воздушное судно рухнуло в районе села Калинка недалеко от столицы региона.
На кадрах видно, что воздушное судно рухнуло прямо в болотистой местности - существенно повреждены носовая часть самолета, а также крылья.
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