Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета под Хабаровском

Алена Миронова
06:59 24.07.2021
По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека. В результате падения мужчина скончался. Пострадавшая женщина позднее умерла в больнице.
Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета под Хабаровском
© Фото: Транспортная прокуратура по ДВ
Читайте нас на:

Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае. Воздушное судно рухнуло в районе села Калинка недалеко от столицы региона. 

На кадрах видно, что воздушное судно рухнуло прямо в болотистой местности - существенно повреждены носовая часть самолета, а также крылья.

© Транспортная прокуратура по ДВ

По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека. В результате падения мужчина скончался. Пострадавшая женщина позднее умерла в больнице. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.

© Транспортная прокуратура по ДВ
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:48 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с возможного места падения легкомоторного самолета под Хабаровском
05:17 Спорт
Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной РФ на Олимпиаде в Токио
04:28 В стране и мире
СМИ: под Хабаровском упал легкомоторный самолет
04:02 В стране и мире
Рейтинг Байдена опустился до рекордно низкого значения
01:41 В стране и мире
Видео
В МЧС рассказали об обстановке в Сочи после сильных ливней
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.