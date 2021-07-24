Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета под Хабаровском

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По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека. В результате падения мужчина скончался. Пострадавшая женщина позднее умерла в больнице. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.