Талибы* объявили амнистию для президента Гани и афганского правительства

Движение «Талибан»*, запрещенное в РФ, выступило с предложением амнистировать президента Афганистана Ашрафа Гани, а также вице-президента Амрула Салеха. Им будет предоставлена возможность вернуться на территорию страны. Об этом в эфире телеканала Geo TV сообщил высокопоставленный лидер талибов* Халил ур Рахман Хаккани.

«Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и (советника президента Афганистана по безопасности) Хамдуллу Мохиба. Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала (который воевал против нас) до простого человека», - сказал он.

Ранее глава государства Ашраф Гани назвал причину, по которой он сбежал из страны. По словам Гани, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.