В Гидрометцентре сообщили о завершении купального сезона в Москве

Купальный сезон в московском регионе заканчивается. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что температура воды в Москве-реке опустилась до 20 градусов тепла. При этом в ближайшее время продолжится постепенное выхолаживание поверхности водных объектов.

«Сейчас температура в Москве-реке 20 градусов, вчера, а в ближайшие дни температурный фон будет днем около 20, а ночью около 10. При температуре ночной около 10 градусов происходит заметное выхолаживание поверхности водных объектов: и озер, и водохранилищ, и, естественно, рек. Именно этот фактор приводит к тому, что уже к следующим выходным температура воды будет 17 градусов», - пояснил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра России пояснил, что, объявляя о завершении купального сезона, метеорологи опираются на рекомендации врачей, согласно которым дети чувствуют себя комфортно в воде при температуре 22 градуса и выше.

«Поэтому можно говорить, что купальный сезон закончился и, конечно, для детей такая температура некомфортна», - отметил Вильфанд.

Он добавил, что некоторые люди купаются и в более прохладной воде, однако метеорологи пользуются критериями медиков.