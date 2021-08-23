Последняя неделя лета: Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России

Летняя теплая погода в Центральном федеральном округе продержится не менее пяти-шести дней. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В разговоре с агентством он отметил, что, несмотря на то, что температурные показатели будут близки к климатически нормальным, после аномального зноя многим жителям России такие погодные условия могут показаться осенним похолоданием.

«Пока идет совершенно нормальное лето, осень не наступила. Более того, к выходным существует вероятность повышения температуры до 25 градусов в Москве. Такая ситуация актуальна для всего Центрального федерального округа», — пояснил Вильфанд.

Как полагает синоптик, россияне в некоторой степени были «разбалованы» жарой в этом году, из-за чего забыли, каким должно быть «нормальное лето». Это привело к тому, что теперь жители ЦФО не могу объективно воспринять привычные для этого региона климатические нормы.

Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни погода в Краснодарском крае резко испортится. Ожидается, что регион, за исключением Сочи, накроет сильный ливневый дождь. Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду.

Кроме того, сильные дожди прогнозируются в Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Ставрополье. Наиболее опасная погода ждет Волгоградский край – там будет ветер до 27 метров в секунду. Затронет стихия и восточные регионы страны.