С расчетом на Арктику: в чем особенность плавающего бронетранспортера БТ-3Ф

В распоряжении «Звезды» оказались эксклюзивные кадры арктической модификации плавающего гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф, который в настоящий момент представлен на Международном военно-техническом форум «Армия-2021».

Особое внимание форума в этом году Арктике, впервые здесь ей посвятили одноименную экспозицию. Помимо способностей работать в условиях запредельных морозов, разработчики оснастили данную новинку беспилотником.

«Мы сейчас на все наши машины - БТ-3Ф тому яркий пример - стараемся компоновать системами видеонаблюдения, которые дорогу позволяют лучше видеть», - рассказал ранее исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков.

Экипаж бронетранспортера состоит из трех человек, при этом БТ-3Ф может вмещать на своем борту до 14 десантников.

На его крыше установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель, мощность которого равна 500 лошадиным силам, дает возможность этой новинке разгоняться на суше до 70 километров в час, а на воде достигать скорость до 10 километров в час.