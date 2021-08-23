Жаркая гонка: какими будут Армейские международные игры в этом году

Армейские международные игры в этом году уже установили рекорд по количеству участников 290 команд из 43 стран. Соревнования развернуться на огромной территории от Северной Африки до Юго-Восточной Азии. В этом году совместно с Россией АрМИ принимают уже 11 государств, в том числе Китай, Иран, Вьетнам, Катар, Алжир и Сербия.

Накануне завершились заезды двух дивизионов «Танкового биатлона» в рамках индивидуальной гонки. В первом дивизионе состязались команды России, Китая и Узбекистана. Победителями стали российские танкисты - они показали скорость в 81 километр в час, и финишировали за 19 минут 26 секунд.

Вторыми пришли китайцы со максимальной скоростью 76 километров в час и временем в 21 минуту 54 секунды. Третьими пришел экипаж Узбекистана с максимальной скоростью в 75 километров в час и временем в 24 минуты 16 секунд.

Здесь, как и на любом чемпионате мира - есть место и волнению, и удаче, и стойкости командного духа. 19 стран, 55 экипажей: впереди неделя индивидуальных состязаний.

Такая же жаркая гонка, но уже не между танками, а новинками оборонной промышленности. Седьмой по счету форум «Армия» распахнул двери: медицина, авиация, робототехника. Искушенному гостю есть на что обратить внимание. Например, чтобы пострелять из «Калашникова» выстроилась очередь из иностранцев, инструктаж проводили на английском языке.

В этом году производитель российского оружия с мировым именем готов удивлять и демонстрировать все самое передовое: авиационная ракета, которая способна поразить самую толстую броню, или пистолет-пулемет для летчиков.

«Одна из главных новинок, которая будет представлена здесь, это многомодульное нарезное оружие в трех калибрах. Этого никогда мы не делали», - заявил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин.

Особое внимание форума в этом году Арктике, впервые здесь ей посвятили одноименную экспозицию. Среди новинок — арктическая модификация бронетранспортера БT-3Ф от курганских оружейников. Помимо способностей работать в условиях запредельных морозов, разработчики оснастили его беспилотником.

«Мы сейчас на все наши машины - БТ-3Ф тому яркий пример - стараемся компоновать системами видеонаблюдения, которые дорогу позволяют лучше видеть», - сказал исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков.

По его словам, квадрокоптер, который удалось внедрить и применить, позволяет не только механику-водителю, но и командиру экипажа наблюдать сверху за полем боя, а также выстраивать тактику в зависимости от видимых целей.