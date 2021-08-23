В МИД РФ заявили, что Россия не торопится с исключением талибов* из списка террористов
В ведомстве отметили, что российская сторона будет ориентироваться на практические шаги новых афганских властей.
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Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Россия не собирается спешить исключать «Талибан»* из списка террористических организаций, а также признавать его представителей новой властью в Афганистане.
«Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», - сказал Сыромолотов, передает РИА Новости.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Талибан»* пока не контролирует всю территорию Афганистана.
Министр также подчеркнул, что Панджшерское ущелье контролируется сторонниками бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха и главы сопротивления Ахмада Масуда.
* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.