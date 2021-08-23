Врач назвал замедляющую старение ягоду

Доктор медицинских наук Владимир Подхомутников рассказал, что высокий уровень содержания ряда витаминов делают голубую жимолость одной из важнейших ягод, улучшающих иммунитет.

По словам врача, растение можно считать еще и рекордсменом по количеству антиоксидантов. Это помогает замедлить старение организма, благотворно сказываясь на состоянии мозга, сердца, печени.

«Витамин К, который содержится в жимолости в суточной дозе, обеспечивает максимальное усвоение кальция. Другой важный момент заключается в наличии в жимолости калия и магния», - отметил Подхомутников, передает РБК.

По словам врача, голубая жимолость активно борется с бактериями, вызывающими заражение крови, перитонит.

Кроме того, эксперт отметил, что лучше всего хранить ягоду в замороженном виде. Это позволяет сохранить ее полезные свойства на максимальном уровне. Кипячение голубая жимолость переносит очень плохо.

«Противопоказаний для приема жимолости нет, за исключением аллергии на витамины группы B», - отметил врач.

По словам Подхомутникова, рекомендуется употреблять ягоду не более 100 граммов в день.

Ранее диетолог Анна Белоусова рассказала о способах заготовки свежей ягоды.

По ее словам, для заморозки ягоды лучше использовать специальные термопакеты и предварительно промывать заготовки.