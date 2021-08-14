Замороженное лето: диетолог рассказала о способах заготовки свежей ягоды

Свежезамороженная ягода может стать настоящим деликатесом и витаминной подпиткой, если ее правильно обработать и поместить на хранение. В этом уверена диетолог Анна Белоусова, которая рассказала «Звезде» о главных этапах заморозки дачных даров. В них нет ничего сложного, считает специалист, все зависит от удаленности участка от дороги.

«Если у вас урожай с дачи, мимо которой постоянно ездят машины, то мы ягоду быстренько моем, откидываем на сито. Здесь подойдут любые дуршлаги. Надо быстро обсушить ягоду. После быстрой обсушки, откидываем ягоду на бумажное полотенце и сразу в пакеты для заморозки», - сказала Белоусова.

Для заморозки ягоды лучше использовать специальные пакеты, говорит она, которые продаются в супермаркетах. Но, в крайнем случае, подойдут и обычные полиэтиленовые. Они значительно дешевле и есть в каждом доме.

Если дача находится вдали от оживленной магистрали и сомнений в экологической чистоте урожая нет, то клубнику, голубику и малину можно морозить прямо с куста, считает эксперт по правильному питанию.