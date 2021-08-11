Оператор сообщил о готовности морской части трубопровода «Северный поток - 2»

Оператор магистрального газопровода «Северный поток - 2» сообщил о готовности морской части проекта. Сегодня стартуют пусконаладочные работы по заполнению ее газом, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Все работы выполняются в строгом соответствии с необходимыми разрешениями.

В середине июля в Вашингтоне состоялись переговоры на высшем уровне по тематике строительства газопровода. Глава Белого дома Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились пристально следить за соблюдением контрактных обязательств участниками проекта и пообещали содействовать сохранению транзита газа из РФ через территорию Украины.

«Северный поток - 2» - проект газопровода, две нити которого проложены по дну Балтийского моря из России в Германию. Проектная мощность СП-2 - 55 миллиардов кубометров топлива в год.