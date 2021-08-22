Вильфанд рассказал, какие регионы России окажутся в эпицентре непогоды

В ближайшие дни погода в Краснодарском крае резко испортится. Об этом рассказал научный директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ожидается, что регион, за исключением Сочи, накроет сильный ливневый дождь. Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду.

Кроме того, сильные дожди прогнозируются в Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Ставрополье. Наиболее опасная погода ждет Волгоградский край – там будет ветер до 27 метров в секунду. Затронет стихия и восточные регионы страны.

«На юге Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области на юге Якутии, прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди. Это будет способствовать подъему уровня воды в Амуре», - цитирует ТАСС Вильфанда.

Ранее Вильфанд рассказал, что листопад в Москве начнется примерно в конце сентября. Он добавил, что это обычный для столичного региона срок.