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Вильфанд рассказал, какие регионы России окажутся в эпицентре непогоды

Иван Линдеманн
23:46 22.08.2021
Наиболее опасная погода ждет Волгоградский край – там будет ветер до 27 метров в секунду.
Вильфанд рассказал, какие регионы России окажутся в эпицентре непогоды
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В ближайшие дни погода в Краснодарском крае резко испортится. Об этом рассказал научный директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ожидается, что регион, за исключением Сочи, накроет сильный ливневый дождь. Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду.

Кроме того, сильные дожди прогнозируются в Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Ставрополье. Наиболее опасная погода ждет Волгоградский край – там будет ветер до 27 метров в секунду. Затронет стихия и восточные регионы страны.

«На юге Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области на юге Якутии, прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди. Это будет способствовать подъему уровня воды в Амуре», - цитирует ТАСС Вильфанда.

Ранее Вильфанд рассказал, что листопад в Москве начнется примерно в конце сентября. Он добавил, что это обычный для столичного региона срок.

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